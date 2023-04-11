Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:42

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 yılı için sorgulanıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından bayram ikramiyeleri de zamlandı. Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme tarihleri de araştırılıyor. Konuya dair açıklama Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, yeni zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında, maaşla birlikte mi ödenecek? İşte, ödeme takvimi…