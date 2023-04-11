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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:42

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 yılı için sorgulanıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından bayram ikramiyeleri de zamlandı. Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme tarihleri de araştırılıyor. Konuya dair açıklama Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, yeni zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında, maaşla birlikte mi ödenecek? İşte, ödeme takvimi…

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak. Geçtiğimiz bayramlar da 1100 TL ödeme alan vatandaşlar bu yıl zamla birlikte heyecanlı bekleyişe başladı. Emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL alınacak soruları yanıt arıyor. İkramiye tutarında gerçekleşen artış Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklisine duyuruldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? İşte, detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EYT'LİLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri gelecek ay içinde alınacak:

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

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