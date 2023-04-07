Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?

Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlı emekli bayram ikramiyesi hakkında müjdeyi verdi. Kurban ve Ramazan Bayramlarında yatacak olan maaşlar için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini bekliyor. Normalde 1100 TL yatan maaşlar, 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 sorusu yanıt aramakta. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 dün yapılan açıklamalarla belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar