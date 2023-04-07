Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:53

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?

Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlı emekli bayram ikramiyesi hakkında müjdeyi verdi. Kurban ve Ramazan Bayramlarında yatacak olan maaşlar için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini bekliyor. Normalde 1100 TL yatan maaşlar, 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 sorusu yanıt aramakta. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 dün yapılan açıklamalarla belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak soruları yanıt aramakta. 900 TL'lik zam alan bayram ikramiyesi, 2000 TL'ye yükselmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini paylaştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak, kaç gün kaldı 2023? İşte detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?

SON DAKİKA: BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ödeme tarihleri belli mi?

EYT'LİLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

SON DAKİKA