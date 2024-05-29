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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:00

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri gündemde. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme planı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyeler bayram öncesinde hesaplara aktarılacak. Konu hakkında gelişmeleri aktaran Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip edilirken, emekli ikramiyeleri ile birlikte emekli maaş ödeme tarihleri de gündeme geldi. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme programına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini aktararak emekli ikramiyeler için "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadelerini kullandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme programı Bakanlık tarafından açıklanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemelerine maaşlarını her ayın 17'si ve 18'inde alanlardan başlanmıştı.

İkramiye ödemelerinin bayram öncesinde 10 Haziran Pazartesi ve 14 Haziran Cuma günleri arasında tamamlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Emekliler alternatif olarak maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla maaşların yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli ve memur maaşı ödemeleri öne çekilmemişti. Bu yılda emekli maaşlarının erken yatırılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2023 yılında Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlar bayram öncesinde aktarılmıştı. Konunun önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Maaşlar öne çekilmediği durumunda maaşlar aşağıdaki takvime göre yatırılacak;

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