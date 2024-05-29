EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.