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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ | O tarihe dikkat! Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:00
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri gündemde. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme planı!