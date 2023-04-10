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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 14:50

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar yeni haftayla beraber hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki verilen emekli ikramiyesi 2023 yılı için 2 bin TL'ye yükseldi. Bu gelişme sonrası bayrama sayılı günler ''Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?'' sorusu yanıt aramaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini beklerken konuya dair açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 yılı Ramazan Bayramı için araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli ikramiyesi ödemelerinin 1100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Bu noktada Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için araştırmalar başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hesaplarını kontrol ediyor. Peki, Zamlı emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek, belli oldu mu? İşte detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?

EYT'LİLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri gelecek ay içinde alınacak:

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

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