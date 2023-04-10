Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 14:50

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar yeni haftayla beraber hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki verilen emekli ikramiyesi 2023 yılı için 2 bin TL'ye yükseldi. Bu gelişme sonrası bayrama sayılı günler ''Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?'' sorusu yanıt aramaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini beklerken konuya dair açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, detaylar…