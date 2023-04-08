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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:26

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevirdi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl her iki bayram için 1100 TL olarak gerçekleştirilmişti. Bu yıl zamlı ödeneceği duyurulan ikramiyelere ilişkin emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak gibi sorular gündem konusu oldu. Milyonlarca emekli ve EYT ile yeni emekli olan vatandaş, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak sorularına yanıt arıyor. İşte emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için belirtilen tarih ve ikramiye miktarı…

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli olurken, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusu da yanıt buldu. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er TL ikramiye alan emekliler bu yıl zamlı bayram ikramiyelerini nisan ayı içinde alacak. Peki, 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için belirtilen tarih.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARI AÇIKLANDI!

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri

19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?

EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

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