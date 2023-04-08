Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler o tarihte! 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevirdi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl her iki bayram için 1100 TL olarak gerçekleştirilmişti. Bu yıl zamlı ödeneceği duyurulan ikramiyelere ilişkin emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak gibi sorular gündem konusu oldu. Milyonlarca emekli ve EYT ile yeni emekli olan vatandaş, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak sorularına yanıt arıyor. İşte emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için belirtilen tarih ve ikramiye miktarı…