Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:09

Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri konusu da gündemdeki yerini aldı. Gelen son dakika bilgisine göre; Bugün saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya geliyor. Emekli bayram ikramiyesi için bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve bugünkü görüşme sonrası tüm detaylar…