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Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:09

Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri konusu da gündemdeki yerini aldı. Gelen son dakika bilgisine göre; Bugün saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya geliyor. Emekli bayram ikramiyesi için bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve bugünkü görüşme sonrası tüm detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Ramazan ayı emekli bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilecek bu yıl bayramlar öncesinde ödenecek bu ikramiye için bir araya geliyor. Hal böyleyken binlerce emeklinin gözü kulağı "emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Bugünkü sürpriz görüşmeden önemli kararların çıkması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya gelecek.

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Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

Emekli bayram ikramiyesi zammı - ödeme tarihleri: 2023 Ramazan Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

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