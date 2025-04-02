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EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
13:56
EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Emeklilere ödenecek 1000 TL'lik bayram ikramiyesi farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme takvimi netleşirken, detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşıldı. Peki, emekli ikramiye farkı hangi tarihte yatırılacak? İşte, detaylar...