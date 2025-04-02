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Haberler Yaşam EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:56

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Emeklilere ödenecek 1000 TL'lik bayram ikramiyesi farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme takvimi netleşirken, detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşıldı. Peki, emekli ikramiye farkı hangi tarihte yatırılacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde oluşan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyordu. Emekli bayram ikramiyelerinde oluşan 1000 TL'lik fark ödemesinin hesaplara geçeceği tarih hakkında SGK'dan resmi açıklama geldi. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLKİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

SGK emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi farklarının 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu.

İşte, SGK'nın açıklaması ve ödeme takvimi:

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EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİLERE 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi duyurdu. SGK'nın X.com üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLKİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ

4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan

22-26 arasında olanlar 4 Nisan

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar: 4 Nisan

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar: 5 Nisan