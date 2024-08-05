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Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:53

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ YATIRILIYOR! SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı 2500 zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri araştırılıyor. Emekli aylıkları %24,73 oranında artış yaşadı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşında yaşanan artış sebebiyle oluşan 2 bin 500 TL zam farkı temmuz ayı maaşlarına yansımamıştı. Emekli maaş farkları ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, en düşük emekli maaşı 2500 zam farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ YATIRILIYOR! SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı 2500 zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

En düşük emekli maaşı farkları ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuruldu. En düşük emekli maaşında yapılan düzenleme nedeniyle oluşan 2500 TL zam farkı maaşlara yansımadı. Durum böyle olunca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü "Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak, bugün mü?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ YATIRILIYOR! SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı 2500 zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 LİRA OLDU!
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ YATIRILIYOR! SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı 2500 zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ YATIRILIYOR! SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı 2500 zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ YATIRILIYOR! SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı 2500 zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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