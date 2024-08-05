EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ YATIRILIYOR! SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı 2500 zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

En düşük emekli maaşı farkları ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuruldu. En düşük emekli maaşında yapılan düzenleme nedeniyle oluşan 2500 TL zam farkı maaşlara yansımadı. Durum böyle olunca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü "Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak, bugün mü?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri...