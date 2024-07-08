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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 09:47

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu zamlar yılın ikinci yarsında geçerli olacak. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 4A, 4B, 4C: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farları ne zaman yatacak sorusu araştırılıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zamlı emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz 2024 emekli maaşı ödeme günleri için arama motorlarını çalıştırıyor. Zam farkı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden emekli vatandaşlar 2024 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 Temmuz emekli zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 4A, 4B, 4C: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 4A, 4B, 4C: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 4A, 4B, 4C: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 4A, 4B, 4C: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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