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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
09:47
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2024 (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu zamlar yılın ikinci yarsında geçerli olacak. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…