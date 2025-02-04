EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bununla birlikte en düşük emeli aylığında da değişikliğe gidildi ve güncel tutar 14 bin 469 lira oldu. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14 bin 469 TL ile 12 bin 500 TL arasındaki fark olan 1969 TL tutarında bir ek ödeme alacak. Peki, 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?