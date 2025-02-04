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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
07:25
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farkları için ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan, 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı artışı ile birlikte 1969 TL maaş farkı alacak. Bu noktada en düşük emekli maaşı artışının TBMM'den geçmesiyle birlikte, tüm gözler en düşük emekli maaş farkı olan 1969 TL'nin ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?