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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:25

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farkları için ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan, 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı artışı ile birlikte 1969 TL maaş farkı alacak. Bu noktada en düşük emekli maaşı artışının TBMM'den geçmesiyle birlikte, tüm gözler en düşük emekli maaş farkı olan 1969 TL'nin ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bununla birlikte en düşük emeli aylığında da değişikliğe gidildi ve güncel tutar 14 bin 469 lira oldu. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14 bin 469 TL ile 12 bin 500 TL arasındaki fark olan 1969 TL tutarında bir ek ödeme alacak. Peki, 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14 bin 469 TL ile 12 bin 500 TL arasındaki fark olan 1969 TL tutarında ek ödeme alacak.

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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." dedi.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ 2025

En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından emekli maaş farkı ödemelerinin şubat ayının ilk haftalarında yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

MAAŞ FARKLARI 17 ŞUBAT İTİBARIYLA YATABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17-28'i arasında alıyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli maaşını en düşük tutardan alan emeklilere ocak ayı maaş farkı şubat maaşına eklenerek ödenebilir.

14 bin 469 TL şubat ayı en düşük maaş tutarının üzerine 1969 TL ocak ayı maaş farkı ödenerek toplamda 16 bin 438 lira maaş ödenebilir.

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