Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
09:59
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşları belli oldu. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşı ise en düşük 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında maaşını zamlı alamayan emekliler maaş zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…