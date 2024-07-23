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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:59

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları belli oldu. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşı ise en düşük 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında maaşını zamlı alamayan emekliler maaş zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı ile emeklilerin yılın ikinci yarısında geçerli olan zam oranı yüzde 24.73 oldu. Temmuz ayı Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları hesaplarda görülmeye başlarken maaş farkları temmuz ayında netleşmesi nedeniyle maaşlara yansımadı. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş "Emekli zam farkları ne zaman yatacak, yattı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Temmuz emekli zammı ile 4A, 4B, 4C maaş farkı ödeme tarihleri takvimi…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.

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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME GÜNLERİ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihiyle ilgili olarak SGK'dan açıklama geldi. Buna göre;

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz'da ödenecek.

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