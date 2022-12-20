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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 00:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 00:15

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım resmen başladı. Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen 2033 ocak zammı için gözler Aralık verisinin açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen emekli zam oranı 5 aylık veriye göre yaklaşık yüzde 14,04 olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gelirleri ciddi oranda artıracak şekilde çalışmalar yürütülürken 2023 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan emekli zammı için sosyal refah düzenlemesi de masada yer alıyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak eden SSK ve Bağkur emeklileri, "2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri açıklanan veriler ışığında ise hesaplamalar yapılıyor. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte değerlendiren emekli zam oranı için son bir aylık veri kaldı. 6 aylık enflasyon oranı belirlendikten sonra emekli maaş tablosu da son şeklini alacak. Peki, 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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