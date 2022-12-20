EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım resmen başladı. Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen 2033 ocak zammı için gözler Aralık verisinin açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen emekli zam oranı 5 aylık veriye göre yaklaşık yüzde 14,04 olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gelirleri ciddi oranda artıracak şekilde çalışmalar yürütülürken 2023 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan emekli zammı için sosyal refah düzenlemesi de masada yer alıyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…