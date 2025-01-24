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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
15:23
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
2025 yılında geçerli olacak emekli maaş zamları belli oldu. Emekli vatandaşlar yeni zam oranlarıyla yeni yılın ilk 6 ayında alacakları zamlı tutarları merak ediyor. Zamlı emekli maaşı sorgulama ve zam oranlarına yönelik bilgiler için e-Devlet ekranı ve SGK platformu kontrol ediliyor. Yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği zamlarla SSK-Bağkur ve Emekli sandığı için yeni hesaplama ortaya çıktı. Peki, 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL emekli maaşı alanlar, zam sonrası ne kadar maaş alacak? İşte, zamlı maaş hesaplama ekranı