EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

AYLIKLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı. Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise yasa çıktıktan sonra Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL'ye tamamlanacak.