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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 15:23

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

2025 yılında geçerli olacak emekli maaş zamları belli oldu. Emekli vatandaşlar yeni zam oranlarıyla yeni yılın ilk 6 ayında alacakları zamlı tutarları merak ediyor. Zamlı emekli maaşı sorgulama ve zam oranlarına yönelik bilgiler için e-Devlet ekranı ve SGK platformu kontrol ediliyor. Yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği zamlarla SSK-Bağkur ve Emekli sandığı için yeni hesaplama ortaya çıktı. Peki, 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL emekli maaşı alanlar, zam sonrası ne kadar maaş alacak? İşte, zamlı maaş hesaplama ekranı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

Ocak ayında milyonlarca emeklinin zam oranı %15,75 olarak belirlendi. Emekli vatandaşlar kök maaş sorgulamaları biçin gözlerini hesaplama tablolarına çevirdi. Yapılan zam oranına ardından en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL'ye yükselti. Bu noktada emekli maaşları 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL olanlar yeni aylıklarını araştırıyor. İşte SSK-Bağkur emekli zammı hesabı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELİRLENDİ!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

AYLIKLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı. Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise yasa çıktıktan sonra Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son dakika açıklamasında, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz" dedi. Maaş farklarının 24 Ocak 2025 (bugün) hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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