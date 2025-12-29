Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 4 ayrı hesap! 2026 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:39

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 4 ayrı hesap! 2026 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 yılı, cüzdanları doğrudan etkileyecek bir "zam maratonu" ile başlıyor. Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte Ocak ayı maaş tabloları da şekillenmeye başladı. Kök maaşlara yapılacak artışın ardından en düşük emekli maaşı hangi seviyeye çekilecek? İşte yıl sonu beklentileri ile konuşulan son rakamlar ve emekli zammına dair merak edilen tüm detaylar.

2025 yılının son günleri yaşanırken, Türkiye'deki yaklaşık 17 milyon emekli için en kritik tarih 5 Ocak 2026 olarak belirlendi. TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi, aynı zamanda 6 aylık zam oranını da resmileştirecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda emekli maaş hesaplama tabloları ortaya çıktı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranı kadar doğrudan zam alıyor. Şu anki verilere göre; 5 aylık enflasyonun %11,21 olmasıyla emekliler bu oranda artışı ceplerine koydu.

Bu durumda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak. Bu noktada yıl sonu tahminlerinden doğan maaş tabloları değerlendiriliyor:

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI SENARYOLARI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 ila yüzde 33 aralığında bitireceklerini öngören konuşması ardından ortalama oran yüzde 32 olarak ele alınıyor ve ortaya çıkan tabloda emekli zammı yüzde 13,14 olarak berleniyor.

Bu kapsamda En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketinden gelen sonuçlara göre yıllık enflasyon 31,17 olacak bu da emekli zammını yüzde 12,42 olarak ortaya çıkarıyor.

Bu hesapla en düşük emekli aylığı 18 bin 977 TL'ye çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yılsonunu yüzde 31 oranında bitireceklerini ifade etmesi üzerine zam hesabı yüzde 12,28 oluyor ve en düşük maaş 18 bin 953 TL olarak ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demişti.

Bu kapsamda emekli zammı 11,42 olacak ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

İşte maaş maaş emekli ocak zammı tablosu:

