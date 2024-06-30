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Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
22:38
Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?
2024 Temmuz emekli zammı 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE rakamları; son enflasyon oranı ile ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyona göre zam alacak emekliler emekli maaşı hesaplama tabloları başında olacak. Emekliye zam ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. Yılda 2 kez maaşlarında artış yaşayan hak sahipleri yeni rakamları araştırmaya başladı. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son hesaplar...