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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 22:38

Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?

2024 Temmuz emekli zammı 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE rakamları; son enflasyon oranı ile ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyona göre zam alacak emekliler emekli maaşı hesaplama tabloları başında olacak. Emekliye zam ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. Yılda 2 kez maaşlarında artış yaşayan hak sahipleri yeni rakamları araştırmaya başladı. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son hesaplar...

Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?

Emekli maaşı zammı için heyecan dorukta. Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık veri tamamlanacak ve SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisinin yeni maaşları ortaya çıkacak. Kök maaş ve ek ödeme hesabı yapacak vatandaşlar beklentiyle birlikte tabloları araştırmaya başladı. Emekli zammı temmuz 2024 son dakika açıklamalari ile gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?

SON ENFLASYON 3 TEMMUZ'DA!

Yılda 2 kez yapılan emekliye zam için yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak rakamlar belirleniyor. 3 Temmuz günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte emekli, 6 aylık enflasyon oranını maaşına katacak.

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Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

5 aylık enflasyon yüzde 22,72 çıkarken 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25,80 olarak dikkat çekiyor. Buna göre emeklilerin yüzde 25,8 oranında zam alması beklenirken gözler ek ödemeye dönüyor!

Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak-Temmuz döneminde 10.00 TL olan en düşük emekli maaşı için temmuz hesapları da hız kazandı. Verilerden hareketler yaklaşık 13.000 TL olması beklenen en düşük maaşın belirlenmesi ardından Meclis onayına sunulması bekleniyor.

Emekli maaş zammı temmuz 2024: Ek ödeme hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?

EMEKLİ EK ÖDEME ALACAK

Beklenti gerçekleştirdiği takdirde yüzde 25,8 zam alacak emekliler yüzde 4 oranındaki ek ödeme ve en düşük maaşın 13.000 TL olarak belirlenmesi halinde hesaplarını şöyle yapacak:

Örneğin kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli zammın ardından 13 bin 89 TL'yi hesabında görecek. Kök maaşı 13.000 TL olan bir hak sahibi ise zam ve ek ödemeyle birlikte hesabında 17 bin TL görecek.

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