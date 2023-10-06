EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL’yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Şu an hali hazırda en düşük emekli maaşı alan 7500 TL'ye yüzde 25,11 zam yapılması durumunda alınacak maaş 9.383,25 TL oluyor. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.