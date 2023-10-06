EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL’yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

Emekli maaşı zammı için 3 aylık enflasyon rakamları belli oldu. 3 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı hesaplamaları yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2. yasama dönemine başlamasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için ara zam çalışmaları hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı için artış formülleri de ortaya çıktı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte, emeklilerin zam hesabında son tablo....