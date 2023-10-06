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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL'yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo
Giriş Tarihi: 06.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 16:35

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL'yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

Emekli maaşı zammı için 3 aylık enflasyon rakamları belli oldu. 3 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı hesaplamaları yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2. yasama dönemine başlamasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için ara zam çalışmaları hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı için artış formülleri de ortaya çıktı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte, emeklilerin zam hesabında son tablo....

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL’yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

Emekliye ek zam için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacağı şekillenmeye başladı. Enflasyon eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61'in üzerine çıktı. Temmuz ayından bu yana emeklilere yapılacak 3 aylık enflasyon zammı da belli oldu. TBMM'nin açılması ile birlikte emekli maaşı ek zam düzenlemeleri hız kazandı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 3 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL’yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL’yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

• Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında 1691,04'e yükseldi.

• 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,

• Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11,

• 3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18,

• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

• 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL’yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Şu an hali hazırda en düşük emekli maaşı alan 7500 TL'ye yüzde 25,11 zam yapılması durumunda alınacak maaş 9.383,25 TL oluyor. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI | Çifte zamla 14 bin 519 TL’yi görecek! 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte, son tablo

EMEKLİLERE EK ZAM NE ZAMAN OLACAK?
1 Ekim itibarıyla TBMM'de 2. yasam dönemi mesaisi başladı. 4 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak.

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