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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:39

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?

Emekli maaşı ödeme günleri 2024 Haziran aylıkları için gündemde. İlerleyen günlerde Kurban Bayramı beklenirken hak sahipleri ikramiyeyle birlikte daha erken maaş alıp almayacaklarını merak ediyor. 3000 TL ikramiye ödemeleri belli olurken SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek soruları da yanıtlanmayı bekliyor. SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuruları ile Bakan Işıkhan'ın açıklamaları radara girmiş durumda. Peki; 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ayın kaçında? İşte, son durum...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?

Emekli maaşı ödeme günleri Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Tahsis numarasına göre gün gün ödeme alan emekliler önce ikramiyelerini hesaplarda görecek. Bakan Işıkhan'ın duyurusu ardından bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu. Şimdi gözler maaşlarda. Peki; 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, SSK, Bağkur aylığı ne zaman ödenir? İşte, emekli maaşı ödeme takvimi hakkında son durum...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA!

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, çeşitli konuları masaya yatırdı. Kabine Toplantısı ardından kamera karşısına geçen Başkan Erdoğan, beklenen emekli bayram ikramiyesi ödemelerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ödemeler 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?

"Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız."

Peki, bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

4 günlük Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler hesaplarda olacak. Araştırmalar şimdi maaş üzerine odaklanmış durumda. Maaş ödemelerin erken yapılmasına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Son açıklamalar takip ediliyor.

Emekli maaşı ödeme takvimi noktasında SGK ve Çalışma va Sosyal Güvenlik Bakanlığına odaklanılıyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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