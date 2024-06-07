EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?

Emekli maaşı ödeme günleri Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Tahsis numarasına göre gün gün ödeme alan emekliler önce ikramiyelerini hesaplarda görecek. Bakan Işıkhan'ın duyurusu ardından bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu. Şimdi gözler maaşlarda. Peki; 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, SSK, Bağkur aylığı ne zaman ödenir? İşte, emekli maaşı ödeme takvimi hakkında son durum...