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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
07:39
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B-4C: SSK, Bağkur 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatar?
Emekli maaşı ödeme günleri 2024 Haziran aylıkları için gündemde. İlerleyen günlerde Kurban Bayramı beklenirken hak sahipleri ikramiyeyle birlikte daha erken maaş alıp almayacaklarını merak ediyor. 3000 TL ikramiye ödemeleri belli olurken SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek soruları da yanıtlanmayı bekliyor. SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuruları ile Bakan Işıkhan'ın açıklamaları radara girmiş durumda. Peki; 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ayın kaçında? İşte, son durum...