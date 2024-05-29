EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi, haziran ayı maaşları ne zaman yatacak gibi sorular arama geçmişlerinde yerini aldı. Tahsis numarasına göre farklı günlerde maaşlarını hesaplarında gören hak sahipleri Kurban Bayramı öncesinde değişiklik olup olmayacağını sorguluyor. Peki; SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, emekli maaşı ödeme takvimi 2024...