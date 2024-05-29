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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:25

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaşı ödeme günleri 4A-4B-4C Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Bayram öncesi 3000 TL ikramiye alacak emekliler 2024 Haziran ayı maaşları için de araştırmalara hız kazandırdı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında bayramdan önce maaşlarını alması beklenen SSK ve Bağkur emeklisi emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili gözler bakanlık ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. İşte, emekli maaşı ödeme tarihleri 2024...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi, haziran ayı maaşları ne zaman yatacak gibi sorular arama geçmişlerinde yerini aldı. Tahsis numarasına göre farklı günlerde maaşlarını hesaplarında gören hak sahipleri Kurban Bayramı öncesinde değişiklik olup olmayacağını sorguluyor. Peki; SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, emekli maaşı ödeme takvimi 2024...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA GEÇİYOR?

Geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da 3000 TL ikramiye alacak emekliler ödeme takvimini sorgulamaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine dair açıklama yapan Bakan Işıkhan şu sözleri kaydetti:

"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak."

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?

Ödeme tarihleri netleşmemekle birlikte bayram öncesi yatacak ikramiye önümüzdeki iki hafta içerisinde bekleniyor.

Öte yandan milyonlarca emekli, maaşlarını bayram öncesinde alabilecek mi merak ediyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran tarihinde başlıyor. Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında maaş ödemelerinin erken alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Erken ödenmesi beklenen maaşlarda takvim netleşmedi. Emekli maaşı ödeme takvimi SGK tarafından bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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