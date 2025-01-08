EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.