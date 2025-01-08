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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
14:16
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseltildi. Böylece son 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerine %15,75, memur ve memur emeklilerine (4C) ise %11,54 oranında artış yapıldı. Her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre yatırılan emekli maaşlarının yanı sıra, zam farklarının ne zaman ödeneceği de merak konusu. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…