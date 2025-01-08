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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:16

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseltildi. Böylece son 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerine %15,75, memur ve memur emeklilerine (4C) ise %11,54 oranında artış yapıldı. Her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre yatırılan emekli maaşlarının yanı sıra, zam farklarının ne zaman ödeneceği de merak konusu. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Yılın ilk yarısında geçerli olacak zamlı maaş oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlarının ve fark ödemelerinin ayın kaçında hesaplara geçeceğini sorguluyor. Peki; 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, yanıtı…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için yeni zam oranını duyurdu.

En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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