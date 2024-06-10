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Haberler Yaşam HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 06:15

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?

Haziran ayı Emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl bayramın ay ortasına gelmesi sebebiyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılacağını açıklamıştı. Bu noktada normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'lulara ise her ay 25'i ve 28'i arasında emekli maaşı ödemeleri yapılıyor. Ancak Haziran ayı emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara geçecek mi merak ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları erken mi, ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?

Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri 16 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi hakkında ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Bu noktada ise gözler emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı ödemelerine ilişkin son gelişmeler!

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

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HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI HAZİRAN TAKVİMİ

Emekli ve memur maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.

Emekli maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şu şekilde;

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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