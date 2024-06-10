HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?

Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri 16 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi hakkında ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Bu noktada ise gözler emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı ödemelerine ilişkin son gelişmeler!