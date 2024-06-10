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HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
06:15
HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak, erken mi ödenecek?
Haziran ayı Emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl bayramın ay ortasına gelmesi sebebiyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılacağını açıklamıştı. Bu noktada normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'lulara ise her ay 25'i ve 28'i arasında emekli maaşı ödemeleri yapılıyor. Ancak Haziran ayı emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara geçecek mi merak ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları erken mi, ne zaman yatacak?