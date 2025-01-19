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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2025 OCAK: Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
10:27
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2025 OCAK: Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
2025 yılında emekli maaşlarına yapılan %15,75 oranındaki zam, milyonlarca emeklinin maaşını etkiledi. Bu düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarının hangi gün hesaplarına yatacağını öğrenmek için ödeme takvimine odaklandı. Maaşların ödeme günleri, kimlik numaralarına göre belirlenirken, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapılabiliyor. Peki, SSK-Bağ-kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?