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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:50

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNLERİ: SSK-Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara aktarılacağı en düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından gündeme geldi. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı ödeme tarihleri netleşti. Bu kapsamda Emekli maaş farkı ödeme tarihleri mercek altına alındı. Peki, SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, 4A-4B-4C Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNLERİ: SSK-Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde. Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme günleri!

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNLERİ: SSK-Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNLERİ: SSK-Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

"2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz."

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNLERİ: SSK-Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNLERİ: SSK-Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

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