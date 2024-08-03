Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:50
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNLERİ: SSK-Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara aktarılacağı en düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından gündeme geldi. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı ödeme tarihleri netleşti. Bu kapsamda Emekli maaş farkı ödeme tarihleri mercek altına alındı. Peki, SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, 4A-4B-4C Emekli maaş farkı ödeme takvimi!