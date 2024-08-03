Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
09:24
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu... Emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında artış olmuş ve bu maaşlara yansımıştı. Bu kapsamda ise en düşük emekli maaşı 12500 TL olmuştu. 2024 Temmuz zammından sonra gündeme gelen emekli maaşı farkları neden yatmadı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Peki, Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL? İşte, emekli maaş farkı sorgulama!