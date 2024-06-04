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EMEKLİ-MEMUR MAAŞI HAZİRAN ÖDEME TAKVİMİ | SSK-Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
22:49
EMEKLİ-MEMUR MAAŞI HAZİRAN ÖDEME TAKVİMİ | SSK-Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Haziran ayı memur maaşı ve emekli maaşı ödeme günleri SSK Bağkur son dakika haberleriyle takip ediliyor. Memurların ödemeleri her ay ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17'si ve 26'sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur'luların maaşları 25-28'inde aktarılıyor. Kurban Bayramı arifesi 15 Haziran Cumartesi günü, bayramın ilk günü ise 16 Haziran'da idrak edilecek. Bu sene kurban bayramı ise 19 Haziran'da son bulacak. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda memur maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran'da yatırılacağını belirtmesi üzerine araştırmalar başladı. Peki haziran ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak, emekli maaşları bu ay bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar