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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARALIK 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:13

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARALIK 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık ayı için araştırılmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan kararla bankaların emekli promosyon taban tutarı Kasım ayında güncellenmişti. Böylelikle promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Aralık ayına girilmesiyle beraber kamu ve özel bankaların Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri araştırma konusu oldu. Peki, Aralık emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Aralık 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri güncel rakamlar…

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARALIK 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık ayına girilmesiyle birlikte emekli vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bazı bankalar, emeklilere ek gelir niteliğindeki promosyon kampanyalarını Aralık ayı için güncelledi. Emeklilere ödenen promosyon tutarlarında taban sınırın belirlenmesinin ardından kamu bankaları da rekabete dahil olmuştu. Bu noktada Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası emekli promosyon Aralık ayı ödemeleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Aralık 2022 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi ve güncel emekli promosyonu tutarları.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARALIK 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR BELİRLENDİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz Kasım ayında emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Buna göre, emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARALIK 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARALIK 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?

Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.

Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARALIK 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

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