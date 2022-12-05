Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık ayı için araştırılmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan kararla bankaların emekli promosyon taban tutarı Kasım ayında güncellenmişti. Böylelikle promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Aralık ayına girilmesiyle beraber kamu ve özel bankaların Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri araştırma konusu oldu. Peki, Aralık emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Aralık 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti emekli promosyon ödemeleri güncel rakamlar…