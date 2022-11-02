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Giriş Tarihi: 02.11.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 11:07

Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Banka banka emekli promosyon kampanyaları yakından takip edilen konuların başında geliyor. Temmuz zammı sonrası özel bankaların promosyon yarışı kızışırken kamu bankaları bu yarışta geride kalmıştı. Kasım ayı ile birlikte bankaların emekli promosyon kampanyalarında yeni bir dönem başladı. Emeklilere ödenen promosyon taban miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından güncellendi. Buna göre, Kasım ayından itibaren kamu ve özel bankalar, belirlenen rakamdan daha az promosyon ödemesi yapamayacak. Peki, Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, DenizBank, Yapı Kredi ve tüm bankaların emekli promosyon ödemeleri…

Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli promosyon veren bankalar listesi yeni aya girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen özel bankalar, promosyon kampanyalarını güncel tutuyor. SGK, kamu bankaları dahil tüm bankaların emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarında taban sınırını belirledi. SGK güncellemesi sonrası promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, bankaların emekli promosyon kampanyalarında son durum ve tüm detaylar.

Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ DÖNEM!

SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

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Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?

Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.

Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Başvurular 18 Ekim 2022 tarihi itibari ile başladı ve promosyon ödemeleri ise 01 Kasım 2022 tarihi itibari ile gerçekleşti.

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