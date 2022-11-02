Banka banka emekli promosyon kampanyaları yakından takip edilen konuların başında geliyor. Temmuz zammı sonrası özel bankaların promosyon yarışı kızışırken kamu bankaları bu yarışta geride kalmıştı. Kasım ayı ile birlikte bankaların emekli promosyon kampanyalarında yeni bir dönem başladı. Emeklilere ödenen promosyon taban miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından güncellendi. Buna göre, Kasım ayından itibaren kamu ve özel bankalar, belirlenen rakamdan daha az promosyon ödemesi yapamayacak. Peki, Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, DenizBank, Yapı Kredi ve tüm bankaların emekli promosyon ödemeleri…