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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:24

EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

Mayıs 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşımak isteyenlere rekor ödemeler sunuyor. Kamu ve özel bankalar, 24.000 TL'ye kadar çıkan teklifler ile emekli maaşı taşıma işlemlerini cazip hale getiriyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar? İşte Mayıs 2025 emekli promosyonları ve detayları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

Mayıs ayı itibarıyla emekli promosyonları güncellendi. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, sunulan cazip fırsatları değerlendirmeye başladı. Promosyon yarışında bankalar kesenin ağzını açtı. İşte, banka banka güncel emekli promosyon tutarları.

EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA NİSAN 2025 GÜNCEL TUTARLAR

Nisan ayıyla birlikte bankaların sunduğu promosyon ödemelerinde yeni rakamlar duyuruldu. Verilen tutarlar 24.000 TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

İşte kamu ve özel bankaların sunduğu en son promosyon teklifleri:

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EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL