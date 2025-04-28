Haberler
Yaşam
EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
07:24
EMEKLİ PROMOSYONLARI REKOR ÖDEMELER! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?
Mayıs 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşımak isteyenlere rekor ödemeler sunuyor. Kamu ve özel bankalar, 24.000 TL'ye kadar çıkan teklifler ile emekli maaşı taşıma işlemlerini cazip hale getiriyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar? İşte Mayıs 2025 emekli promosyonları ve detayları...