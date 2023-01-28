Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 03:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 03:07

Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 2023 Ocak-Temmuz dönemi için emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Öte yandan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi netlik kazandı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Bu durum, müşteri kazanmak isteyen bankaları harekete geçirdi. Buna göre, banka promosyonları yeniden şekillenecek. Hatırlanacağı üzere Temmuz zammı sonrası özel bankalar promosyonlarını 10 katına kadar artırmıştı. Peki, emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri ve tüm detaylar.

Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli promosyonu ödemeleri yeniden gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası için Meclis süreci resmen başladı. EYT düzenlemesinin yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak. Öte yandan emekli maaşları için 2023 Ocak zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu gelişmeler neticesinde bankalar harekete geçti. Yeni müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar hayata geçiren bankalar, emekli promosyonları için hazırlıklarına başladı. Peki, emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri son durum.

Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

EYT'LİLERİN MAAŞ VE EMEKLİ PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ocak 2023 emekli zammı da yüzde 14,62 ek zam ile yüzde 30 olarak netleşti.

EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT çalışmasını bitirdi ve gerekli metinleri milletvekillerine iletti. EYT yasa tasarısı geçtiğimiz gün Meclis'e geldi ve imzaya açıldı.

EYT'de yasa tasarısının metinlerinin şekillendirilmesi sonrası taslak Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek.

Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

Bütçe görüşmesinin ardından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

SON DAKİKA