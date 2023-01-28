Haberler Yaşam Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 28.01.2023 03:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 03:07

Emekli promosyonu ödemeleri için EYT ayarı yapılacak! Banka banka emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 2023 Ocak-Temmuz dönemi için emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Öte yandan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi netlik kazandı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Bu durum, müşteri kazanmak isteyen bankaları harekete geçirdi. Buna göre, banka promosyonları yeniden şekillenecek. Hatırlanacağı üzere Temmuz zammı sonrası özel bankalar promosyonlarını 10 katına kadar artırmıştı. Peki, emekli promosyonu ödemeleri ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Banka banka emekli promosyon ödemeleri ve tüm detaylar.