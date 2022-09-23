Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.

1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama'da geçerli 500 TL'ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.