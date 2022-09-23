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Haberler Yaşam Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar
Giriş Tarihi: 23.09.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 13:34

Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar

Eylül ayı kampanyalarını duyuran bankalar emekli promosyonlarıyla müşteri çekmeye devam ediyor. Kimi bankada emekli promosyon ücreti 10 bin TL'yi bulurken vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankayı araştırıyor. Bankaların promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Başvuruda bulunmak isteyenler araştırıyor: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar 2022

Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar

Eylül ayı kampanyalarını duyuran bankalar emekli promosyonlarıyla müşteri çekmeye devam ediyor. Kimi bankada emekli promosyon ücreti 10 bin TL'yi bulurken vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankayı araştırıyor. Bankaların promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Başvuruda bulunmak isteyenler araştırıyor: Emekli promosyonu veren bankalar hangisi? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar 2022

Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ KATLANDI!

Müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankaların emekli promosyon kampanyaları için başvurular, Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Bu kapsamda en yüksek promosyon veren bankaları merak eden milyonlarca emekli, sorgulama işlemlerine başladı. İşte güncel rakamlar...

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Böylece emekli maaş promosyonu kampanyaları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

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Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar

EMEKLİ OLACAĞIM? NASIL PROMOSYON ALABİLİRİM?

Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz.

SSK veya Bağ-Kur'dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz.

MAAŞIM NASIL TAŞINIYOR?

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor.

Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL'YE DAYANDI!

Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza attı. Böylece emekli promosyonu ödemeleri, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar ulaştı.

Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren ve bankayı tanıdıklarına tavsiye eden emekli vatandaşlar, yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.

Emekli promosyonu veren bankalar: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte düşükten yükseğe banka banka promosyonlar

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.

1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama'da geçerli 500 TL'ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.

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