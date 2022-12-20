EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU | SSK ve Bağkur ocak zammı ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zam oranı için heyecan dorukta. Enflasyonla mücadele kapsamında gelirlerin ciddi şekilde artacağı Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından aktarılırken 6 aylık enflasyonla belirlenecek ocak zammı için son veri bekleniyor. Emekli zammı 2023 hesapları masada yerini aldı. 5 aylık enflasyon zammı kesinleşti. Yüzde 14 oranı ortaya çıkarken sosyal refah düzenlemesi ile ek zam konusu da gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri ekonomi ilgililerinin gündeminde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…