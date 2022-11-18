Memur ve emekli zammı hesapları 4 aylık enflasyon verileri ışığında yapılmaya devam ediyor. 2022 yılının son 6 ayına ait enflasyon oranı ile belirlenecek zam oranı için 4 aylık veri geride kaldı. Yılsonuna doğru şekillenen emekli maaşı tablosu 2023 Ocak zammı ile netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, emekli zammı için vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği şekilde çalışmalar yürütülüyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…