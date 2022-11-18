Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK: 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 07:15

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK: 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı hesapları 4 aylık enflasyon verileri ışığında yapılmaya devam ediyor. 2022 yılının son 6 ayına ait enflasyon oranı ile belirlenecek zam oranı için 4 aylık veri geride kaldı. Yılsonuna doğru şekillenen emekli maaşı tablosu 2023 Ocak zammı ile netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, emekli zammı için vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği şekilde çalışmalar yürütülüyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK: 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023 Ocak memur ve emekli zammı maaş tablosu son 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek olup kamuoyu ile paylaşılacak. Emekli zammı için 4 aylık oran geride kalırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ve Aralık enflasyon verileriyle hesaplanacak emekli maaş tablosu yılsonuna doğru şekillenmeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca emekli, ''SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak zammı ile emekli maaşı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK: 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK: 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen memur ve emekli zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ışığında emekli zammı hesaplaması…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK: 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2022 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK: 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

SON DAKİKA