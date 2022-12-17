Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi ile netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 08:08

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi ile netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 5 aylık enflasyon rakamları ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yılın son 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşecek 2033 ocak zammı için farklı bir çalışma var. Emekli zam oranı tahminleri enflasyon oranı yanı sıra yılsonu beklenti anketleri baz alınarak yürütülüyor. Gelirlerin ciddi oranda artacağı belirtilirken 2023 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi ile netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yeni yılda zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri Kasım ayı enflasyonu ile birlikte hız kazandı. Emekli zam oranı için geriye son bir veri kalırken gözler konu ile ilgili gelecek açıklamalarda. Toplam 6 aylık enflasyon oranı belirlendikten sonra emekli maaş tablosu da netleşmiş olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi ile netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi ile netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi ile netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi ile netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

SON DAKİKA