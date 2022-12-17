Emekli maaşı hesaplama işlemleri 5 aylık enflasyon rakamları ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yılın son 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşecek 2033 ocak zammı için farklı bir çalışma var. Emekli zam oranı tahminleri enflasyon oranı yanı sıra yılsonu beklenti anketleri baz alınarak yürütülüyor. Gelirlerin ciddi oranda artacağı belirtilirken 2023 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…