Emekli zammı 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 aylık verilere göre hesaplanan emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 olarak belirlendi. Şimdi tüm gözler Aralık ayı enflasyon oranı için 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da gündemde yer alıyor. Peki, SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…