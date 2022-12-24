Emekli maaş zammı hesapları ve tahminleri Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez zam alıyor. Temmuz zammı ile en düşük 3 bin 500 TL olan emekli maaşı 2023 Ocak zammı ile değişecek. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanan emekli zam oranı için geriye yalnızca bir aylık veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde alım gücünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütülürken yaklaşık 14 milyon emekli, hesaplama işlemlerine devam ediyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.