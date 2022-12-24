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Haberler Yaşam Emekli Zammı 2023 Son Dakika | Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 09:43

Emekli Zammı 2023 Son Dakika | Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak?

Emekli zammı 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 aylık verilere göre hesaplanan emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 olarak belirlendi. Şimdi tüm gözler Aralık ayı enflasyon oranı için 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da gündemde yer alıyor. Peki, SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli Zammı 2023 Son Dakika | Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak?

Emekli maaş zammı hesapları ve tahminleri Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez zam alıyor. Temmuz zammı ile en düşük 3 bin 500 TL olan emekli maaşı 2023 Ocak zammı ile değişecek. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanan emekli zam oranı için geriye yalnızca bir aylık veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde alım gücünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütülürken yaklaşık 14 milyon emekli, hesaplama işlemlerine devam ediyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

Emekli Zammı 2023 Son Dakika | Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak?

SON DAKİKA: MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri Habertürk'te yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

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Emekli Zammı 2023 Son Dakika | Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Emekli Zammı 2023 Son Dakika | Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Emekli Zammı 2023 Son Dakika | Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

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