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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 06:22

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri için artık tüm gözler son enflasyon oranına çevrilmiş durumda. 5 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan emekli zam oranı yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirildi. Yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ocak zammı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bu noktada yaklaşık 14 milyon emekli, en düşük emekli zammı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Temmuz ayında en düşük 3 bin 500 TL olan emekli maaşı için bu yıl refah payı ve ek gösterge artışı da masada yer alıyor. Peki, SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 son dakika haberleri...

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 için geri sayım devam ediyor. Asgari ücretin açıklanmasının ardından SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. 5 aylık verilere göre yüzde 14,04 olarak belirlenen emekli zam oranı Aralık enflasyonu ile netleşecek. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen emekli maaş zammı için gözler 3 Ocak tarihine çevrildi. Gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi bir artış yaşayacağı bilinirken milyonlarca vatandaş, 2023 Ocak zammı için gelecek açıklamaları yakın takibe aldı. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaş artışları ile ilgili olarak şu sözleri kaydetti:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır."

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 42,35 OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bununla beraber emekli zammı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında arttı.

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