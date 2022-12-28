EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri için artık tüm gözler son enflasyon oranına çevrilmiş durumda. 5 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan emekli zam oranı yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirildi. Yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ocak zammı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bu noktada yaklaşık 14 milyon emekli, en düşük emekli zammı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Temmuz ayında en düşük 3 bin 500 TL olan emekli maaşı için bu yıl refah payı ve ek gösterge artışı da masada yer alıyor. Peki, SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 son dakika haberleri...