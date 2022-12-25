Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 14:14

Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde belli olan asgari ücret zammı ardından sıra 2023 Ocak zammı oranında. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek zam miktarı memur ve emekli maaşı hesaplama işlemleri üzerinde etkili olacak. Başkan Erdoğan tarafından duyurulması beklenen emekli zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile netleşecek. Emekli zammı 2023 SSK ve Bağkur emeklileri üzerinde etkili olacak. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 hesapları masada yerini aldı. Bakan Bilgin liderliğinde yürütülen çalışmalar 6 aylık enflasyon oranı çevresinde şekilleniyor. Ocak zammı oranının enflasyonun üzerinde gelmesi bekleniyor. Emekli maaşı SSK ve Bağkur zammı için ilk tahminler ortaya çıkarken yılsonu beklentileri ve sosyal refah düzenlemesi de gündemdeki yerini aldı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

SON DAKİKA