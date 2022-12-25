Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 25.12.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 14:14

Emekli zammı 2023 son dakika: Enflasyonun üzerinde artış! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde belli olan asgari ücret zammı ardından sıra 2023 Ocak zammı oranında. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek zam miktarı memur ve emekli maaşı hesaplama işlemleri üzerinde etkili olacak. Başkan Erdoğan tarafından duyurulması beklenen emekli zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile netleşecek. Emekli zammı 2023 SSK ve Bağkur emeklileri üzerinde etkili olacak. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…