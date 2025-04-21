EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 16,5 milyon emeklinin dikkatle takip ettiği konuların başında geliyor. Her yıl iki kez uygulanan maaş güncellemeleri, 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak yeniden hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ilk çeyreğe ait zam oranı netleşmiş oldu. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri ise nihai artış oranının belirlenmesinde etkili olacak. Peki, 2025 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?