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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
16:03
EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mart ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı ve maaş artışlarına dair son gelişmeler gündeme oturdu. Açıklanan veriler sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz zammına dair beklentiler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yeni dönem maaşlarına yansıyacak artış oranı, yılın ilk üç aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Nihai oran ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, Temmuz 2025'de emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte emekli maaş zammı hesaplamaları...