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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:03

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı ve maaş artışlarına dair son gelişmeler gündeme oturdu. Açıklanan veriler sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz zammına dair beklentiler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yeni dönem maaşlarına yansıyacak artış oranı, yılın ilk üç aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Nihai oran ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, Temmuz 2025'de emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte emekli maaş zammı hesaplamaları...

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 16,5 milyon emeklinin dikkatle takip ettiği konuların başında geliyor. Her yıl iki kez uygulanan maaş güncellemeleri, 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak yeniden hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ilk çeyreğe ait zam oranı netleşmiş oldu. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri ise nihai artış oranının belirlenmesinde etkili olacak. Peki, 2025 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MART ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
TÜİK'in yayımladığı son istatistiklere göre, Mart ayında yıllık enflasyon oranı %38,10 seviyesine ulaştı, aylık bazda ise %2,46'lık bir artış gerçekleşti. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplamalarına esas alınan enflasyon verileri; Ocak ayında %5,03, Şubat ayında %2,27 ve Mart ayında %2,46 olarak kaydedildi.

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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İLK 3 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ!

Ocak ayında enflasyon %5,03, Şubat ayında %2,27, Mart ayında ise %2,46 düzeyinde kaydedildi.

Bu doğrultuda, üç aylık toplam enflasyon oranı %10,06 olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

Toplam enflasyon: Yüzde 10.06

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83

7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2025 emekli maaş zammı oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Nisan ayında %2,25, Mayıs ayında ise %1,87 olarak tahmin ediliyor. Haziran enflasyon verilerinin %1,50 ile %1,75 arasında olması durumunda, maaş zammının %15-17 seviyelerine ulaşması bekleniyor.