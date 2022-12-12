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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK, BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum 2023
Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 08:09

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK, BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum 2023

Emekli zammı son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TÜİK enflasyon rakamları ile emekli zammı hesaplama tablosu yaratılırken, Ocak 2023 zammı için aralık enflasyon rakamları bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş hesabı, ocak 2023 başında belli olacak. Bu bağlamda, emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Bunun yanında ek zammın olması da emekli maaşı 2023 için gündemde. Peki, emekli maaşı hesaplama ile emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte konu hakkında detaylar

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK, BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum 2023

Emekli zammı hesaplama tablosu, Kasım 2022 TÜİK enflasyon rakamları açıklanmasından sonra gittikçe belirgin hale geliyor. SSGK ve Bağ-Kur için en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2023, TÜİK enflasyon oranları ve ek zammın masada olduğu belirtiliyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama 2023

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK, BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum 2023

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK, BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum 2023

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor! İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK, BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum 2023

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı.

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK, BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum 2023

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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