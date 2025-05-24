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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
17:18
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli zammı hesaplamaları başladı. 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. Bu durumda emekli maaşı 14 bin 469, 15.000, 15.500, 16.000 TL olanlar ne kadar alacak sorusu gündeme geldi. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, hesaplama tablosu!