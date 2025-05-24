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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:18

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı hesaplamaları başladı. 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. Bu durumda emekli maaşı 14 bin 469, 15.000, 15.500, 16.000 TL olanlar ne kadar alacak sorusu gündeme geldi. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, hesaplama tablosu!

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Kesinleşen veriler sonrasında emekli zammı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan maaş zammında gözler son hesaplamalara çevrildi. Peki, emekli maaşı 14 bin 469, 15.000, 15.500, 16.000 TL olanlar ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK, Bağkur emeklileri için 13,36 zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi maaş zamları hesaplanırken enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenerek ortaya çıkan kümülatif zam etkili olacak. 4A ve 4B emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 aylık kesinleşen oranlara göre maaşlara uygulanacak zam şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: 13,36
  • SSK, Bağkur emeklilerine uygulanacak zam: 13,36
  • Memur ve emeklilerine uygulanacak zam: 12,29
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kesinleşen 4 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. 6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 18,09 zam uygulanacak. Böylelikle 14 bin 469 liralık maaş 17 bin lirayı aşıyor.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

İşte emekli maaş tablosu...