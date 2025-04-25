EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?

2025 yılı itibarıyla 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı maaş artışlarında. Emekli aylıkları her yıl iki kez, altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayına dair enflasyon istatistiklerini açıklamasıyla birlikte yılın ilk çeyreğine ait artış oranı netleşmeye başladı. Kalan üç aylık enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında geçerli olacak zam oranı kesinlik kazanacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte Temmuz emekli zammı hesaplamaları