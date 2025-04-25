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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
15:53
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına dair zam beklentileri yeniden gündeme geldi.Gözler Nisan ayı verilerine çevrildi. Açıklanan veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz ayında alacakları maaş artışıyla ilgili ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı, ilk üç aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının da duyurulmasının ardından, Temmuz ayında uygulanacak zam oranı netleşecek. Peki,Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?