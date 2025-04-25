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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:53

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına dair zam beklentileri yeniden gündeme geldi.Gözler Nisan ayı verilerine çevrildi. Açıklanan veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz ayında alacakları maaş artışıyla ilgili ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı, ilk üç aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının da duyurulmasının ardından, Temmuz ayında uygulanacak zam oranı netleşecek. Peki,Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?

2025 yılı itibarıyla 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı maaş artışlarında. Emekli aylıkları her yıl iki kez, altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayına dair enflasyon istatistiklerini açıklamasıyla birlikte yılın ilk çeyreğine ait artış oranı netleşmeye başladı. Kalan üç aylık enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında geçerli olacak zam oranı kesinlik kazanacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte Temmuz emekli zammı hesaplamaları

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?

MART AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu son verilere göre, Mart ayında yıllık bazda enflasyon %38,10 olarak kaydedildi. Aylık enflasyon artışı ise %2,46 seviyesinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, emekli maaş zamlarının hesaplanmasında dikkate alınan aylık oranlar; Ocak için %5,03, Şubat için %2,27 ve Mart için %2,46 olarak belirlendi.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?

İLK 3 AYA AİT ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ!

Ocak ayında enflasyon %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart ayında ise %2,46 seviyesinde ölçüldü.

Bu rakamlar doğrultusunda yılın ilk üç ayına ait kümülatif enflasyon oranı %10,06 olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?

2025 NİSAN ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe rastladığı için, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! SSK,Bağ-Kur Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA YÜZDE KAÇ OLDU?

Ocak ayı itibari ile SSK, Bağkur emeklisinin maaşına yansıtılan zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Memur emeklisi zam oranı yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 olarak kaydedildi.