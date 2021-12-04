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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı son dakika: 2022 Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.12.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 08:06

Emekli maaş zammı son dakika: 2022 Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca memur ve emekli vatandaş 2022 emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dün Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gözler bir kez daha emekli Ocak zammına çevrildi. Ocak ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarına zam yapacak. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 olarak hesaplandı. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı? İşte son bilgiler…

Emekli maaş zammı son dakika: 2022 Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aralık ayının ilk haftasında açıklanan enflasyon verilerinin ardından SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Şu ana kadar 5 atlık enflasyon verisi sonuçlanırken emekliye yapılacak zam oranı için sadece bir veri kaldı. TÜİK 2021 temmuz-aralık enflasyonunu açıkladıktan sonra 2022 emekli maaş zammı netleşecek. Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı?

Emekli maaş zammı son dakika: 2022 Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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Emekli maaş zammı son dakika: 2022 Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI İÇİN ARAŞTIRMALARINI SIKLAŞTIRDI

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

Emekli maaş zammı son dakika: 2022 Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 5 AYLIK ZAMLA BİRLİKTE 5.490 TL'YE YÜKSELDİ...

İŞTE BEKLENEN TABLO: EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TABAN RAKAMLAR (5 aylık zamma göre)

Emekli Mevcut Yeni (Kasım-2021)

Emekli Sandığı 3.275,90 3.684,73

SSK (200 öncesi) 2.624,24 2.899,26

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 1.797,23

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.596,40

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

Emekli maaş zammı son dakika: 2022 Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?
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