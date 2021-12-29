Aralık ayının son haftasında emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yılda zamlı maaşlarını almak isteyenler Ocak 2022 emekli maaş zammının ne kadar olacağını gündemine alıyor. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. 3 Ocak enflasyon verilerinin ardından SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı belli olacak. Peki Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? İşte Bakan Bilgin'den son açıklama