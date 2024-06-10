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Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
10:20
Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Haziran verisi için bekleyiş sürerken emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. Aylıkların 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son gelişmeler...