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Haberler Yaşam Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:20

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Haziran verisi için bekleyiş sürerken emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. Aylıkların 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son gelişmeler...

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için mercek altına alınmış durumda. Bilindiği üzere emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranı ile hesaplanıyor. Bu orana refah payı da eklenebiliyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte emekli zam oranı verileri yakın takibe alındı. Son veriye kısa süre kalırken ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. SSK, Bağkur emeklileri Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı son durum gelişmeleri...

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 5 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

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Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani enflasyonun yüzde 26 bandında olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

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