Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için mercek altına alınmış durumda. Bilindiği üzere emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranı ile hesaplanıyor. Bu orana refah payı da eklenebiliyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte emekli zam oranı verileri yakın takibe alındı. Son veriye kısa süre kalırken ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. SSK, Bağkur emeklileri Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı son durum gelişmeleri...