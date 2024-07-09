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EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
19:12
EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli zammı yüzde 24,73 olarak 6 aylık enflasyon sonrası ortaya çıktı. Ocakta 10.000 TL seviyesine çekilen en düşük maaş için temmuz zammında da çalışmalar başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaya göre yeni rakam belirleniyor. Kök maaş üzerine yapılan yüzde zammı ardından hesaplar yeniden değişecek. Emekli maaşı hesaplama işlemleri başlayacak. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?