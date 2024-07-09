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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 19:12

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı yüzde 24,73 olarak 6 aylık enflasyon sonrası ortaya çıktı. Ocakta 10.000 TL seviyesine çekilen en düşük maaş için temmuz zammında da çalışmalar başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaya göre yeni rakam belirleniyor. Kök maaş üzerine yapılan yüzde zammı ardından hesaplar yeniden değişecek. Emekli maaşı hesaplama işlemleri başlayacak. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. Hesapları değiştirecek yeni rakam için geri sayım başladı. Belirlenecek rakamın ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi maaş hesabına başlayacak. 10 bin TL'lik en düşük maaşla ilgili formüller masada yerini aldı. Peki, yeni emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 temmuz emekli zammı son dakika haberleri...

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 24,73

Yılda iki kez zam alan emekli ve memur yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlarını öğrendi. Son enflasyonla birlikte emekli zammı yüzde 24,73, memur zammı 19,31 olarak ortaya çıktı.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Zam oranı ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek şu sözlere yer verdi:

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

"Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı yeniden belirleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rakamın henüz belirlenmediği ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Peki; masada hangi formüller var?

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