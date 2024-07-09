EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Yeni rakam belirleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. Hesapları değiştirecek yeni rakam için geri sayım başladı. Belirlenecek rakamın ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi maaş hesabına başlayacak. 10 bin TL'lik en düşük maaşla ilgili formüller masada yerini aldı. Peki, yeni emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 temmuz emekli zammı son dakika haberleri...