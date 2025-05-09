EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında belirlenen zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye çıkarıldı. Bu tutar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Toplu sözleşme kapsamında ise memur ve memur emeklilerine; 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci yarı için yüzde 10; 2025 yılı için ise ilk yarıda yüzde 6, ikinci yarıda yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.