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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.05.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
09:59
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emekliler Temmuz'da alacakları maaş zammı için hesaplama yapmaya başladı. Dört aylık enflasyon oranları netleşirken, emekli maaşlarındaki artışa dair ilk tahminler oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları maaşlar, Mayıs ve Haziran aylarının verileri açıklandıkça daha kesinleşecek. Şu an için emekli zammı oranları üzerinde hesaplamalar sürüyor. Mayıs ve Haziran aylarındaki veriler netleştikçe, emekli maaşlarına yapılacak artışlar kesinlik kazanacak. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak?