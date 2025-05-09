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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.05.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 09:59

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emekliler Temmuz'da alacakları maaş zammı için hesaplama yapmaya başladı. Dört aylık enflasyon oranları netleşirken, emekli maaşlarındaki artışa dair ilk tahminler oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları maaşlar, Mayıs ve Haziran aylarının verileri açıklandıkça daha kesinleşecek. Şu an için emekli zammı oranları üzerinde hesaplamalar sürüyor. Mayıs ve Haziran aylarındaki veriler netleştikçe, emekli maaşlarına yapılacak artışlar kesinlik kazanacak. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplamaları gündemdeyken 4 aylık enflasyon verileri de açıklandı. Yılda iki kez maaşları güncellenen emekli vatandaşlar yapılacak zam oranını beklenirken 6 aylık farkla birlikte bu oran kesinleşecek. Mayıs ve Haziran rakamlarıyla tablo netleşecek. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte Temmuz emekli zammı hesaplamaları

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ!

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, martta ise yüzde 2,47 olarak duyuruldu. Bu üç aylık verilere göre toplam enflasyon yüzde 10,06'ya ulaştı. Nisan ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte gözler mayıs ve haziran aylarının oranlarına çevrildi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, mayıs ayı için TÜFE tahmini yüzde 2,20, haziran içinse yüzde 1,70 olarak öngörülüyor.

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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında belirlenen zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye çıkarıldı. Bu tutar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Toplu sözleşme kapsamında ise memur ve memur emeklilerine; 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci yarı için yüzde 10; 2025 yılı için ise ilk yarıda yüzde 6, ikinci yarıda yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

SSK, Bağkur emeklisi ile memur emeklisi için yeni tablo şu şekilde:

• Toplam enflasyon: Yüzde 13,36

• Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29

• 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

• Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3