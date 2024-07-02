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EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…
Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
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EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…
Temmuz emekli zammı için geri sayım başlamışken refah payı beklentileri de zam öncesi araştırılmaya başladı. Temmuz ayı emekli maaşı zammı belirlenmesini sayılı günler kala refah payı gündemde. SGK emekli zammı için enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylece emekliler yılın ikinci yarısındaki zam oranı netleşecek. Emeklilerin gözü refah payı açıklamalarında. Bakan Işıkhan'dan yanıt geldi. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekliye refah payı var mı? Temmuz emekli zammına refah payı verilecek mi? İşte detaylar