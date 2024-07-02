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Haberler Yaşam EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…
Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 00:01

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…

Temmuz emekli zammı için geri sayım başlamışken refah payı beklentileri de zam öncesi araştırılmaya başladı. Temmuz ayı emekli maaşı zammı belirlenmesini sayılı günler kala refah payı gündemde. SGK emekli zammı için enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylece emekliler yılın ikinci yarısındaki zam oranı netleşecek. Emeklilerin gözü refah payı açıklamalarında. Bakan Işıkhan'dan yanıt geldi. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekliye refah payı var mı? Temmuz emekli zammına refah payı verilecek mi? İşte detaylar

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…

Temmuz emekli zammının belirlenmesine günler kala refah payı gündeme geldi. Altı aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesi ile birlikte emekli zammı da netlik kazanmış olacak. SSK Bağkur Emekli Sandığı zammı belli olurken refah payı var mı? Araştırılıyor. İşte detaylar

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli zammıyla ilgili soruları yanıtladı, refah payı konusunda da açıklamada bulundu:

Bakan Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

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EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…

REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUMU: 4A-4B-4C Temmuz zammında emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da…

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor

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