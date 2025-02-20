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EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:44
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?
Emlak Konut'un 2025 yılı konut kampanyasına dair son gelişmeler büyük ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yeni bir konut kampanyasının müjdesini vermişti. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise kampanyanın ayrıntılarını paylaştı. Yılmaz, "Farklı gelir seviyelerine hitap edebilmek için 25 farklı proje ile vatandaşlara avantajlı konut fırsatları sunacağız" dedi. Peki, Emlak Konut'un yeni kampanyasına nasıl başvurulur? Kampanya hangi illerde geçerli olacak ve ödeme seçenekleri neler? İşte, 2025 yılı Emlak Konut kampanyasıyla ilgili başvuru şartları, geçerli şehirler ve ödeme planına dair detaylar…