EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?

KONUTTA DEV HİZMET

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne yönelik yeni adımlar attıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Emlak Konut olarak, konut sektörüne dinamizm kazandırmak ve farklı gelir gruplarına erişilebilir fırsatlar sunmak amacıyla 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Bu kapsamda, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip koşullar sağlıyoruz ve sektöre yeni bir hareketlilik getiriyoruz."