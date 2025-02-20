Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:44

EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?

Emlak Konut'un 2025 yılı konut kampanyasına dair son gelişmeler büyük ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yeni bir konut kampanyasının müjdesini vermişti. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise kampanyanın ayrıntılarını paylaştı. Yılmaz, "Farklı gelir seviyelerine hitap edebilmek için 25 farklı proje ile vatandaşlara avantajlı konut fırsatları sunacağız" dedi. Peki, Emlak Konut'un yeni kampanyasına nasıl başvurulur? Kampanya hangi illerde geçerli olacak ve ödeme seçenekleri neler? İşte, 2025 yılı Emlak Konut kampanyasıyla ilgili başvuru şartları, geçerli şehirler ve ödeme planına dair detaylar…

EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?

Emlak Konut'un orta gelir grubu için hazırladığı yeni konut kampanyası kapsamında 4.500 bağımsız bölüm satışa sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen projede, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de toplam 25 proje yer alıyor. Kampanya başvuru şartları, ödeme planı ve peşinat tutarı gibi detaylar merak konusu. İşte 2025 Emlak Konut kampanyasına dair önemli detaylar haberin devamında...

EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?

EMLAK KONUT, ORTA GELİR GRUBUNA ÖZEL YENİ KONUT KAMPANYASINI DUYURDU

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, orta gelir grubuna yönelik hazırlanan yeni konut kampanyasının detaylarını paylaştı.

Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, şirketin 72 yıllık köklü geçmişiyle gayrimenkul sektörüne değer katmaya devam ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında yürütülen projelerle şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, sektörün gelişimine katkı sunmayı sürdürdüklerini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?

KONUTTA DEV HİZMET

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne yönelik yeni adımlar attıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Emlak Konut olarak, konut sektörüne dinamizm kazandırmak ve farklı gelir gruplarına erişilebilir fırsatlar sunmak amacıyla 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Bu kapsamda, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip koşullar sağlıyoruz ve sektöre yeni bir hareketlilik getiriyoruz."

EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?

EMLAK KONUT KAMPANYASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Emlak Konut'un yeni kampanyası için başvuru süreci 19 Şubat Salı günü itibarıyla başladı. Kampanyaya katılmak isteyenler, 23 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Detaylı bilgi almak için Emlak Konut'un resmi internet sitesini ziyaret edebilir, çağrı merkezini arayabilir veya satış ofislerine uğrayabilirsiniz.

EMLAK KONUT KAMPANYASI İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Konutta dev hizmet! Orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?

KAMPANYA DETAYLARI

Satışların açık satış yöntemiyle gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, vatandaşların satış ofislerine giderek ödemelerini yaparak diledikleri daireyi satın alabileceklerini ifade etti.

İlk gelenin daireyi alacağına dikkat çeken Yılmaz, "Kampanya kapsamında yaklaşık 4.500 bağımsız bölüm satışa sunulmuş durumda. Başvurular, 23 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Yıl içerisinde farklı kampanyalar düzenlemeyi de planlıyoruz." dedi.

Yılmaz ayrıca, "Vatandaşlarımız, bütçelerine uygun taksit seçeneklerini değerlendirerek, 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire tiplerinden yararlanabiliyor." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA