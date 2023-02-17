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En acı tesadüf: Gölcük depreminde doğdu, 'Asrın Felaketinde' hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 17.02.2023 13:18
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
13:30
En acı tesadüf: Gölcük depreminde doğdu, 'Asrın Felaketinde' hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketinde' çok acı bir tesadüf yaşandı. 17 Ağustos 1999'da, Gölcük Depremi'nin meydana geldiği gün Gaziantep'te dünyaya gelen Osman Enes Baştürk, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde, Nurdağı ilçesindeki evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti...