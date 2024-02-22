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Haberler Yaşam En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:09

En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği iddia edildi. Bilim insanları bazı ayak numarasına sahip kişilerin daha kısa süre yaşayacağını belirtti. İşte İsveçli bilim insanlarına göre en az yaşayacak ayak numarası…

En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...

Dünya İsveç'te yapılan o araştırmayı konuşuyor. İsveç'te yaşayan bilim insanları ayak numarası daha küçük olanların yaşam sürelerinin daha kısa olabileceğini iddia etti. Çalışmalar geniş kapsamlı bir örneklem kümesinden oluşurken, küçük ayaklı insanlar hiç beklemediği sonuçları alacak.

En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARASI KÜÇÜK OLANLAR...

Çalışmanın başındaki isim olan Dr. Hans Bjors 'İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşıyor.' dedi.

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En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARASI YAŞAM SÜRESİNDE NE KADAR ÖNEM ARZ EDİYOR?

Dr. Bjors, ayak numarasının insanın yaşam ömrünü tahmin ettiğini dile getirdi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şu sonuçları elde ettiler:

En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...

Kadın

36 Numara – 64-69 yaş

37.5 Numara – 70-76 yaş

38 Numara – 77-82 yaş

40 Numara – 78-84 yaş

En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...

42 Numara – 73-75 yaş

44 Numara – 70-72 yaş

45 Numara – 67-70 yaş

46.5 Numara – 66-69 yaş

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