En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARASI KÜÇÜK OLANLAR...

Çalışmanın başındaki isim olan Dr. Hans Bjors 'İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşıyor.' dedi.