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En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
10:09
En az yaşayacak ayak numarasını açıkladılar! Küçük ayaklı olanlar için beklenmedik sonuç: 36-38-40-42-44 numara ayaklar...
İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği iddia edildi. Bilim insanları bazı ayak numarasına sahip kişilerin daha kısa süre yaşayacağını belirtti. İşte İsveçli bilim insanlarına göre en az yaşayacak ayak numarası…