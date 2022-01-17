Enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri netlik kazandı. Ocak ayı verileri ile birlikte SSK ve Bağkur emeklisi 2022 zamlı maaşlarını merak ediyor. Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi Ocak ayında maaşlarına yapılan zam oranı için SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı tablosu ve hesaplama ile ilgili son bilgiler…