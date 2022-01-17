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Haberler Yaşam En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli zammı tablosu 2022 son dakika netleşti!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 07:35

En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli zammı tablosu 2022 son dakika netleşti!

Enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri netlik kazandı. Ocak ayı verileri ile birlikte SSK ve Bağkur emeklisi 2022 zamlı maaşlarını merak ediyor. Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi Ocak ayında maaşlarına yapılan zam oranı için SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı tablosu ve hesaplama ile ilgili son bilgiler…

En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli zammı tablosu 2022 son dakika netleşti!

En yüksek ve en düşük emekli zammı ile ilgili son gelişmeler bugün yine milyonların gündeminde yer alıyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi vermişti. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek emekli zammı tablosu 2022

En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli zammı tablosu 2022 son dakika netleşti!

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli zammı tablosu 2022 son dakika netleşti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

SENDİKALI MEMURA 400 LİRA İKRAMİYE

Toplu sözleşme ile seyyanen zam yerine sendika üyesi 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarıldı.

Her 6 ayda bir enflasyon ücret artışının üzerine çıktığında fark da ekleniyor. Yeni yıldan itibaren buna ek olarak sendikalı memura 400 liralık ikramiye de ödenmiş olacak.

En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli zammı tablosu 2022 son dakika netleşti!

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

En düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur 1600, 2300, 2600, 3200 TL alan emeklilerin yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli zammı tablosu 2022 son dakika netleşti!

Kamuda çalışan bir genel müdür 21 bin 110 lira, şube müdürü 11 bin 126 lira, öğretmen (1/4) 8 bin 596 lira, başkomiser 11 bin 121 lira, polis memuru (8/1) 9 bin 742 lira alacak. Uzman doktor (1/4) maaşı 13 bin 214 lira, hemşire (5/1) maaşı 8 bin 341 lira, araştırma görevlisi maaşı da 10 bin 786 lira olacak.

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