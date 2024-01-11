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En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor
Giriş Tarihi: 11.01.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
14:14
En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor
Dünyanın en güzel kadınları listesi açıklandı. Zirvede yer alan isim tüm tahminleri şaşırttı. Oylama sonucu elde edilen 'Dünyanın en güzel kadınları listesine' 3 Türk oyuncu da girdi. Oyuncu ve modellerin yer aldığı liste büyük ilgi gördü. İşte dünyanın en güzel kadınları listesi…