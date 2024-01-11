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Haberler Yaşam En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor
Giriş Tarihi: 11.01.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:14

En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor

Dünyanın en güzel kadınları listesi açıklandı. Zirvede yer alan isim tüm tahminleri şaşırttı. Oylama sonucu elde edilen 'Dünyanın en güzel kadınları listesine' 3 Türk oyuncu da girdi. Oyuncu ve modellerin yer aldığı liste büyük ilgi gördü. İşte dünyanın en güzel kadınları listesi…

En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor

1. Jasmine Tookes, ABD'li model

En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor

2. Nancy Jewel McDoni, Kore-ABD'li şarkıcı ve oyuncu

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En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor

3. Lisa, Taylandlı şarkıcı ve dansçı

En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor

Dasha Taran, Rus model ve influencer

En güzel kadın seçildi! Listede Türk oyuncu da var! Görenler gözlerine inanamıyor

Sitala, Taylandlı şarkıcı

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